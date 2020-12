Frecciargento, esteso il collegamento tra Reggio Calabria e Venezia

Durante il periodo natalizio Ferrovie dello Stato ha deciso di aumentare l’offerta di tratte, garantendo 48 corse in più in tutta Italia tra il 17 ed il 21 dicembre.

L’integrazione delle corse permetterà così di raggiungere le proprie famiglie ed i propri affetti prima del blocco degli spostamenti, il tutto in piena sicurezza in quanto verrà garantita la disponibilità del 50% dei posti a sedere.

A beneficiare di questo incremento ci sarà anche la stazione di Reggio Calabria, che vedrà esteso il collegamento con Venezia Santa Lucia, che transita da Roma. Un nuovo orario di partenza alle 6.10 del mattino per raggiungere il capoluogo Veneto, e viceversa un’ulteriore partenza alle 12.26 per raggiungere la città dello stretto in serata.