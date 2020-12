Cosenza, traffico di droga all’autostazione: un arresto

Si sarebbe aggirato nei pressi dell’autostazione di Cosenza, cercando di vendere droga ai passeggeri in transito o in attesa. Ma il suo fare sospetto ha attirato l’attenzione dei Carabinieri, che lo hanno fermato dopo una breve fuga.

Si tratta di un trentunenne di San Giovanni in Fiore, che alla vista dei militari ha cercato di dileguarsi senza fermarsi per essere identificato. La fuga è durata solo qualche metro, in quanto è stato immediatamente raggiunto e bloccato.

A seguito di una rapida perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina, occultati all’interno della fodera del giubbotto. Un quantitativo che, se immesso sul mercato, avrebbe garantito un introito di circa 8 mila euro.

L’uomo, colto in flagranza di reato, è stato condotto agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.