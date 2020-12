Natale. Crotone illuminata a festa grazie a fondo Regione, Tesoriere: “ripartiamo dalle piccole cose”

Crotone sarà addobbata a festa per le festività natalizie. Nonostante le difficoltà portate dalla pandemia e il durò colpo inflitto dall’alluvione dello scorso 21 novembre, in città si potrà respirare aria di festa grazie ad un fondo che arriverà dalla Regione.

La notizia viene confermata dal Consigliere Comunale Crotone, Andrea Tesoriere, che si dice soddisfatto per l’accoglimento della sua proposta da parte dell’assessore Regionale al lavoro, sviluppo economico e turismo, Fausto Orsomarso.

Il fondo - del valore di 50.000 euro – andrà in favore del comparto dei commercianti della città di Crotone.

“Lo stanziamento di tale somma è finalizzato alla realizzazione di allestimenti e addobbi natalizi e quindi per far sentire quel tipico calore di fratellanza e unità che il Natale porta con se.” Afferma in una nota Tesoriere, che aggiunge: “Questo gioverà in primo luogo a tutte le attività commerciali che aderiranno e anche a tutta la cittadinanza, che respirerà un’aria diversa.”

“Un piccolo gesto, un piccolo segnale - dichiara il Consigliere Comunale - per far capire alla gente la mia vicinanza in qualità di rappresentante delle istituzioni e quella della giunta regionale nella figura dell’assessore Orsomarso, al quale vanno i miei più sentiti e sinceri ringraziamenti per la sua grande disponibilità. La fruibilità di tale somma – precisa - sarà immediata e le modalità di elargizione della stessa verranno indicate dalla giunta comunale in tempi strettissimi.”

“Ripartiamo dalle piccole cose e dalla solidarietà per una città migliore”, conclude Andrea Tesoriere.