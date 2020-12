Scontro tra due auto nella zona sud di Catanzaro: tre i feriti

È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina su Viale Isonzo, nella zona sud di Catanzaro.

Due le auto coinvolte, una Lancia y ed una Ford Fiesta, che - per cause ancora da accertare – si sono scontrate frontalmente. I tre occupanti delle vetture sono stati prontamente soccorsi e affidati alle cure del personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, sede centrale, per la messa in sicurezza delle vetture e del sito. Sul posto anche la Guardia di Finanza e la Polizia locale per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità.