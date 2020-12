Reggio. Lavoro intenso per la Polizia locale: 5 denunce e 3 violazioni al Dpcm riscontrate

È di oltre 250 persone e 570 attività commerciali poste sotto controllo il bilancio dell’attività di controllo condotta nei giorni scorsi dalla polizia locale di Reggio Calabria.

Oltre 500 le violazioni accertate al codice della strada e tre le patenti ritirate. Registrato un fermo per identificazione, un sequestro di merce per circa 1500 pezzi totali ed un verbale per mancata rimozione di cemento amianto.

Sono in totale 5 le persone denunciate: due per evasione dell’obbligo di istruzione elementare dei figli, due per abuso edilizio e uno per soggiorno clandestino sul territorio nazionale.

Sul fronte anti- Covid sono stati tre gli esercizi sanzionati per violazione al DPCM e, in particolare, inosservanza dei provvedimenti di chiusura festiva e prefestiva e di somministrazione al banco.