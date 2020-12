Covid. Calano ancora i contagi (+139) ma non i decessi: 6 morti nelle ultime 24 ore

Continuano a calare sensibilmente i contagi da Covid-19 in questa prima fase del mese di Dicembre. Dopo i + 155 contagi segnalati ieri (QUI), il bollettino odierno della Protezione Civile segna una nuova leggera diminuzione e riporta che nelle ultime 24 ore sono stati + 139 i casi in tutta la regione.

Il picco di 45 casi nella sola provincia di Crotone (che ieri però non aveva registrato contagi), seguita dalla provincia di Reggio Calabria (+ 40), Cosenza (+36), Catanzaro (+13), Vibo Valentia (+5).

Non tende però ancora a diminuire il bilancio dei decessi che sono in totale 366, di cui 6 solo stati registrati oggi. Per quanto riguarda i ricoveri, attualmente in Calabria sono 374 le persone ricoverate, e la pressione sulle strutture sanitarie sta calando (-2), così come diminuiscono i pazienti più gravi in terapia intensiva che sono 25 ad oggi e non si registrano nuovi ricoveri.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 6.925 (+40), e così distribuiti: casi attivi 2.339 (115 in reparto; 12 P.O di Gioia Tauro; 11 in terapia intensiva; 2.201 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.586 (4.495 guariti, 91 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 6.044 (+36): casi attivi 4.732 (95 in reparto AO Cosenza; 19 in reparto nel P.O Cetraro; 11 in reparto al presidio di Rossano; 8 all’ospedale da campo; 13 in terapia intensiva, 4586 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.312 (1.159 guariti, 153 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 2.650 (+13): casi attivi 1.478 (31 in reparto all’AO di Catanzaro; 15 in reparto al P.O di Lamezia Terme;16 All’AOU Mater Domini; 1 in terapia intensiva; 1.415 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.172 (1.092 guariti, 80 deceduti).

Nel crotonese, i casi covid segnalati sono stati in tutto 1.906 (+45): casi attivi 885 (35 in reparto; 850 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.021 (1.002 guariti, 19 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 1.077 (+5): casi attivi 493 (17 ricoverati, 476 in isolamento domiciliare); casi chiusi 584 (561 guariti, 23 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano un totale di 404 casi: 200 attivi, tutti in isolamento domiciliare, e 204 casi chiusi.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 388.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Ottanta dei positivi del Setting Fuori Regione/ Stato Estero sono inseriti nel totale dei casi dell'ASP di Cosenza in quanto ne monitora l'andamento.





CONTAGI COVID-19 IN ITALIA

A livello nazionale sono 12.756 i nuovi casi positivi in tutta Italia e, purtroppo, 499 i nuovi decessi. Gli attualmente positivi al coronavirus sono 710.515 e 997.895 i guariti.

I CONTAGI REGIONE PER REGIONE

Lombardia: 433.560 (+1.233); Piemonte: 180.557 (+ 906); Veneto: 173.371 (+ 2.427); Campania: 168.794 (+1.361); Emilia-Romagna: 138.348 (+ 1.079); Lazio: 134.425 (+1.297); Toscana: 109.923 (+505); Sicilia: 74.308 (+753); Puglia: 67.174 (+917); Liguria: 54.364 (+191); Friuli Venezia Giulia: 37.117 ( +633); Marche: 33.060 (+229); Abruzzo: 30.974 (+264); P.A. Bolzano: 25.787 (+232); Umbria: 25.433 (+89); Sardegna: 25.031 (+ 253); Calabria: 19.006 (+139); P.A. Trento: 17.599 (+182); Basilicata: 9.140 (+35); Valle d'Aosta: 6.783 (+17); Molise: 5.395 (+14).

(Notizia aggiornata alle 18.20)