Scippano un donna e fuggono: rintracciati e arrestati due 20enni catanzaresi

Due giovani catanzaresi P.F. di 25 anni e P.C. di 21 anni, sono stati arrestati nella tarda serata di ieri, 8 dicembre, dagli Agenti della Questura di Catanzaro in quanto ritenuti responsabili di una rapina ai danni di una donna.

I FATTI

L’attività dei poliziotti è scattata in seguito ad una segnalazione che denunciava uno scippo ai danni di una signora che, a piedi, stava percorrendo Viale Pio X a Catanzaro.

Mentre una pattuglia si portava sul luogo dell’accaduto per prendere contatti con la vittima T.A. , la quale, strattonata e fatta cadere a terra, aveva subito lo scippo della borsa, con vari oggetti personali all’interno, e di una busta che teneva nelle mani, un’altra pattuglia ha messo in moto la caccia ai malfattori.

Grazie ad una seconda segnalazione che aveva denunciato che uno dei rapinatori si era dato alla fuga a bordo di una Fiat Punto bianca in direzione di Via Giovanni XXIII, gli agenti hanno stretto subito il cerchi e sono riusciti a beccare, con l’ausilio di altra pattuglia intervenuta, l’auto con i fuggiaschi all’altezza dell’intersezione tra via Gioacchino Da Fiore e Viale de Filippis.

I due giovani sono stati ancora beccati con la refurtiva. Nel corso della perquisizione personale, i poliziotti hanno rinvenuto inoltre 11,14gr di marijuana nelle disponibilità di uno dei due rapinatori.

Una volta arrestati, i due giovani – su disposizione del Sost. Procuratore di turno presso il locale Tribunale – sono stati ristretti presso la Casa Circondariale di Siano.