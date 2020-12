Covid, agli avvocati della Cassa forense tamponi gratuiti

Tamponi per gli avvocati dell’ordine di Crotone e le loro famiglie. Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Crotone, grazie al progetto predisposto dal referente Cassa forense consigliere, Ilda Spadafora, ha avviato una campagna di screening dedicata agli iscritti e alle loro famiglie. In questo modo gli avvocati hanno avuto la possibilità di eseguire i tamponi a costi ridotti in alcuni laboratori della città che hanno aderito all’iniziativa.

La Cassa forense ha inoltre approvato un altro progetto grazie al quale gli avvocati e praticanti iscritti all’ordine ed alla Cassa del Foro di Crotone potranno fare i tamponi antigenici a titolo gratuito. Si è detta soddisfatta Ilda Spadafora, che annuncia altre attività per la prevenzione da Covid e la tutela di diritti alla salute. Il presidente, Tommaso Vallone, ha inoltre detto: “Stiamo lavorando e continueremo a farlo nell’esclusivo interesse della classe forense”.