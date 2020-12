Moda Movie 2021, presentato il calendario 2021

Nuovo formato per il calendario Moda Movie 2021, che racchiude i momenti più significativi della 24esima edizione. Un appuntamento fisso che, in questo particolare contesto, si è svolto in diretta Facebook dalla pagina ufficiale di Moda Movie e presso l’hotel Royal di Cosenza, alla sola presenza di giornalisti e addetti ai lavori nel rispetto delle normative per il contenimento del coronavirus.

Il calendario Moda Movie 2021, realizzato con gli scatti di Domenico Pecora e Claudio Cartini, raccoglie e racconta di abiti e sfilate, di premi ed eventi, e di tutto quanto gravita dietro all’organizzazione di un progetto che sta per toccare il traguardo dei 25 anni di presenza sul territorio.

Se ne è parlato lunedì pomeriggio, ripercorrendo le tappe del festival che premia il talento nella moda, nel cinema e nell’arte, insieme a Sante Orrico, direttore artistico della kermesse, e Loredana Ciliberto, responsabile della sezione Cinema, con il coordinamento dell’ufficio stampa.

In esposizione tre degli outfit realizzati dai vincitori di Moda Movie 2020 ispirati ai ruggenti anni Venti, con la testimonianza della stilista Alessandra Pucci, classificatasi al terzo posto insieme ad Alessia Tamburini, soddisfatta dell’esperienza che consiglia vivamente a quanti vogliano farsi strada nel mondo del fashion.

Anche il fotografo Domenico Pecora ha avuto parole di apprezzamento per la kermesse e per l’atmosfera che vi si respira, così come l’agronomo Mario Reda, che si è espresso positivamente sul lavoro di promozione delle eccellenze enogastronomiche calabresi svolto attraverso la sezione Sapori Mediterranei, filiera del gusto ideata e promossa dal festival, vetrina per prodotti e aziende. “Buon cibo” a km 0 e piatti realizzati appositamente per Moda Movie dai partner di Sapori Mediterranei, che ogni anno si arricchisce di collaborazioni e specialità.

E poi l’anticipazione sul nuovo tema, sul quale si esprimeranno i giovani fashion designer che prenderanno parte a Moda Movie 2021. Necessario per l’associazione Creazione e Immagine dare in questo momento un segnale di speranza, che, prendendo spunto dalla poetica di Ungaretti, si concretizza nel tema “La meta è partire – La moda e la riscoperta del viaggio”, da intendere come ricerca delle diversità e riscoperta del mondo. Perché viaggiare non significa soltanto partire verso mete lontane ma anche acquisire consapevolezza delle proprie origini e di dove si vuole arrivare.