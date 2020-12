Covid, contagi ancora in calo (+155). Sette i decessi delle ultime 24 ore

Sono 155 i nuovi positivi da coronavirus in Calabria, per un totale di 18.867 persone. Da febbraio nella nostra regione i soggetti sottoposti a test sono stati 373.497, per un totale di 384.990 tamponi eseguiti. (LEGGI il bollettino di ieri)

Se a Crotone non è stato registrato alcun nuovo caso, a Reggio Calabria la curva continua a salire (+11), così come a Cosenza (+43). A Catanzaro i nuovi positivi sono 30 e a Vibo Valentia sono 5.

Sale ancora il bilancio dei decessi che sono in totale 360, mentre in 24 ore sono morte sette persone con o per il coronavirus. Calano i ricoveri. Oggi, martedì 8 dicembre, i pazienti ricoverati nei reparti Covid sono in totale 376 (-6), mentre i pazienti più gravi che si trovano in terapia intensiva sono 25 (-2). In isolamento domiciliare si trovano invece 9.965 (+33). Cresce anche il numero di guariti 8.141 (+123).

I CASI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel territorio reggino i nuovi positivi sono 77, ma dall’inizio della pandemia il computo totale dei contagi è 6.885. Attualmente i casi attivi sono 2.526, di cui 113 ricoveri in reparto a Reggio Calabria, 13 nel presidio di Gioia Tauro (+1); 11 in terapia intensiva (+2); 2.389 in isolamento domiciliare (+74). I casi chiusi sono 4.359, di cui 4.268 persone guarite e 91 decessi.

Nel cosentino, dove oggi sono stati registrati 43 nuovi casi, il totale delle persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono 6.008. Attualmente i casi attivi sono 4.756, di cui 97 persone ricoverate in reparto nell’ospedale di Cosenza, 11 nel presidio di Rossano, 17 nella struttura di Cetraro e 7 nell’ospedale da campo0(-2) ; 13 in terapia intensiva (-1); 4.611 in isolamento domiciliare (+20). I casi chiusi sono 1.252, di cui 1.102 persone guarite (+21) e 150 decessi (+5).

Nel catanzarese, in 24 ore sono stati registrati 30 nuovi casi, ma da febbraio il totale delle persone cui è stato diagnosticato il coronavirus sono 2.637. Attualmente i casi positivi sono 1.533, di cui 31 persone ricoverate nell’ospedale di Catanzaro, 16 nel presidio di Lamezia Terme, 21 al Mater Domini (-4); una persona in terapia intensiva 8-3); 1.464 in isolamento domiciliare (+34). I casi chiusi sono 1.104, di cui 1.025 persone guarite (+2) e 79 decessi (+1).

Nel crotonese, dove da febbraio il totale dei contagi è 1.861, non sono stati registrati nuovi casi. Tuttavia rimangono 861 casi attivi, di cui 34 ricoverati (-1) e 827 persone in isolamento domiciliare (-100). I casi chiusi sono 1.000, di cui 981 persone guarite (+100) e 19 decessi (+1).

Nel territorio vibonese, sono 5 i nuovi positivi, per un totale di 1.072. Attualmente i casi attivi sono 490, di cui 16 ricoveri e 474 persone in isolamento domiciliare (+5). I casi chiusi sono 582, di cui 561 persone guarite e 21 decessi.

Per quanto riguarda i contagi relativi alle persone provenienti da altra regione o dall’estero, attualmente ci sono 200 casi attivi e si trovano tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 204.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile. Ottanta dei positivi del Setting Fuori Regione/ Stato Estero sono inseriti nel totale dei casi dell'ASP di Cosenza in quanto ne monitora l'andamento.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 336.

ITALIA. CURVA CONTINUA A RALLENTARE, 634 I DECESSI

Sono 14.842 i nuovi contagi in Italia, per un totale di 1.757.394 di persone che hanno contratto il Sars-CoV-2. I decessi delle ultime 24 ore sono 634, per un totale di 61.240 vittime da febbraio. Le persone guarite sono complessivamente 958.629 e 25.497 nelle ultime 24 ore.

I pazienti ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 30.081 in totale, totale che nell’ultima giornata ha visto un calo di 443 posti letto occupati. Mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 3.345 in totale, per una flessione di 37 unità. Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 704.099. I tamponi sono stati 149.232, ovvero 38.015 in più rispetto a ieri.

I CASI REGIONE PER REGIONE

È il Veneto la regione che registra più contagi (+3.145), seguono la Lombardia (+1.656), l’Emilia-Romagna (+1.624), il Lazio (+1.501). Di seguito la distribuzione dei casi regione per regione. Lombardia 432.327 (+1.656); Piemonte 179.651 (+952); Veneto 170.944 (+3.145); Campania 167.433 (+1.080); Emilia-Romagna 137.270 (+1.624); Lazio 133.128 (+1.501); Toscana 109.418 (+428); Sicilia 73.555 (+1.148); Puglia 66.257 (+915); Liguria 54.173 (+266); Friuli-Venezia Giulia 36.484 (+658); Marche 32.831 (+293); Abruzzo 30.710 (+312); P. A. Bolzano 25.555 (+79); Umbria 25.344 (+135); Sardegna 24.778 (+226); P. A. Trento 17.417 (+149); Basilicata 9.105 (+59); Valle d’Aosta 6.766 (+18); Molise 5.381 (+43).

(ultimo aggiornamento 17:33)