Crotone, bimbi positivi al Covid. Disposta sospensione della didattica in presenza

Ventisei bambini dai 5 ai 12 anni sono risultati positivi al coronavirus. Per questo motivo il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha firmato una nuova ordinanza con la quale dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 9 al 22 dicembre. Fatta eccezione per gli istituti di svolgere didattica in presenza per alunni con diversa abilità e le materne.

La decisione è stata presa non solo per i contagio dei bambini, ma anche, come scrive il primo cittadino per “le difficoltà di tracciamento, la capacità di questo virus di insinuarsi in maniera subdola, i dati più complessivi che registra il territorio fanno prevalere il diritto alla sicurezza e alla tutela della salute, soprattutto per i nostri bambini e ragazzi”.

Si tratta di una decisione che l’amministrazione comunale ha assunto con la piena condivisione dei “dirigenti scolastici, con i genitori rappresentanti di istituto, con il parere espresso dal dipartimento prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Il diritto allo studio resta fondamentale ma di fronte all’insorgenza di una situazione che potrebbe portare a conseguenze gravissime è necessario far prevalere il diritto alla salute. I bambini e i ragazzi vanno tutelati e purtroppo anche la cronaca di questi giorni sta facendo registrare una serie di situazioni molto gravi e dolorose che attengono al mondo della scuola” dichiara il sindaco Vincenzo Voce.