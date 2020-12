Mozione contro ddl Zan, l’associazionismo in piazza con lo slogan: “Odiare non è un diritto”

È sceso in piazza il movimento “liberi per Crotone” e l’ha fatto per protestare contro la mozione anti legge Zan approvata la scorsa settimana dal consiglio comunale (QUI). Al sit-in, organizzato in piazza della Resistenza, hanno partecipato volontari e attivisti del mondo dell’associazionismo del territorio.

Tutti insieme per ribadire che “Odiare non è un diritto”, proprio come lo slogan scritto sui manifesti e i cartellone che i partecipanti hanno mostrato a Crotone. “Siamo scesi in piazza per dire che non siamo disposti ad accettare atti discriminatori contro chiunque”, affermano gli organizzatori.

Gli organizzatori hanno quindi chiesto "alla maggioranza che sostiene Voce in consiglio comunale di presentare un ordine del giorno contrario, per ridare alla città di Crotone la dignità che merita. Crotone è una città aperta, solidale, inclusiva e democratica e la comunità crotonese respinge con sdegno questo atto”, hanno concluso.

La mozione, lo ricordiamo, è passata in consiglio con con 12 voti favorevoli, dieci contrari, e otto astenuti. Tra i quali il sindaco, Vincenzo Voce e il presidente del Consiglio comunale