Covid, calano i contagi in Calabria (+175). Altri 10 decessi

Scende la curva dei contagi in Calabria dove in 24 ore sono 175 i nuovi positivi, per un totale di 18.712 casi confermati dall’inizio della pandemia. Nel bollettino di oggi, lunedì 7 dicembre, si evince che sono 42 i contagi a Cosenza, 40 a Crotone, uno a Catanzaro, 43 a Vibo Valentia e 49 a Reggio Calabria. (LEGGI qui il bollettino di ieri).

Casi registrati attraverso i 1.416 test effettuati nelle ultime 24 ore.

Aumentano ancora i decessi, in 24 ore sono morte con il coronavirus altre 10 persone, che portano il computo totale dei decessi a 353. Attualmente in Calabria le persone ricoverate sono 382, e la pressione sulle strutture sanitarie sta calando (-8), così come diminuiscono i pazienti più gravi in terapia intensiva (-5) per un totale di 27 persone ricoverate.

Aumentano i guariti 8.018 (+485) e diminuiscono le persone in isolamento domiciliare 9.932 (-307). Casi registrati attraverso i 1.416 test effettuati nelle ultime 24 ore. Attualmente i casi attivi nella regione sono 10.341, mentre quelli chiusi sono 8.371.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel reggino, dove in 24 ore sono stati registrati 49 nuovi casi, il totale delle persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono 6.808. Attualmente i casi attivi sono 2.449, di cui 112 in reparto, 13 nell’ospedale di Gioia Tauro (-1); 9 persone in terapia intensiva; 2.315 le persone in isolamento domiciliare (-274). I casi chiusi sono invece 4.359, di cui 4.268 guariti (+322), e 91 decessi (+2).

Nel territorio cosentino, che registra 42 nuovi contagi, il totale delle persone che hanno contratto il virus sono 5.965. Attualmente i casi attivi sono 4.739, di cui 99 ricoveri nel reparto dell’ospedale di Cosenza, 11 nel presidio di Rossano e 19 nella struttura di Cetraro, sono 5 invece i ricoverati nell’ospedale da campo (+2); 14 in terapia intensiva (-3); 4.591 in isolamento domiciliare (-67). I casi chiusi sono invece 1.226, di cui 1.081 persone guarite (+109) e 145 decessi (+2).

Nel catanzarese, dove in 24 ore è stato registrato un solo nuovo positivo, da febbraio le persone che hannop contratto il coronavirus sono 2.607. Attualmente i casi attivi sono 1.506, di cui 35 in reparto nell’ospedale di Catanzaro, 15 nel presidio di Lamezia Terme, 21 al Mater Domini (-1); 4 in terapia intensiva; 1.430 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 1.101, di cui 1.023 guariti (+49), 78 decessi (+2).

Nel crotonese, in cui sono stati registrati 40 nuovi positivi, il computo totale è di 1.367. Attualmente i casi attivi sono 962, di cui 35 ricoveri in reparto e 927 in isolamento domiciliare (+31). I casi chiusi sono 899, di cui 881 guariti (+320) e 18 decessi (+4).

Nel vibonese, in cui sono stati registrati 43 nuovi casi, il totale delle persone che hanno contratto il virus sono: 1.067. Attualmente i casi positivi sono 485, di cui 16 ricoveri (-6) e 469 persone in isolamento domiciliare (+49). I casi chiusi sono 582, di cui 561 guariti, 21 decessi.

Per quanto riguarda i dati di pazienti provenienti da altra regione o dall’estero attualmente i casi attivi sono 200 e sono tutti in isolamento domiciliare. E casi chiusi sono 204.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Ottanta dei positivi del Setting Fuori Regione/ Stato Estero sono inseriti nel totale dei casi dell'ASP di Cosenza in quanto ne monitora l'andamento.

Altra Regione o stato estero 0. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.