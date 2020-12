Scandale, mucca scivola in un canalone. Salvata dai Vigili del fuoco

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Era scivolata è scivolata in un canale di scolo dell’acqua piovana in contrada Gallopà comune di Scandale, nella proprietà dell’agriturismo Leonia, una mucca. Immediato l’intervento alle 7.30 dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone che sono arrivati con tre mezzi, tra cui un’autogru.

L’animale, che era rimasto incastrato tra acqua e fango tutta la notte, stremato per le ore passate nel canale non era in grado di risalire.

Per questo motivo i vigili del fuoco hanno prima tranquillizzato l’animale, poi hanno imbracato la mucca con una grossa fascia di sollevamento. Hanno quindi recuperato l’animale l’ausilio dell’autogrù, per poi mettere l’animale in sicurezza senza procurare danni, sulla strada adiacente al canalone.