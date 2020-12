Corigliano-Rossano, arrestato giovane commerciante per detenzione ai fini di spaccio di sostanza

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. È l’accusa mossa un commerciante 26enne di Corigliano-Rossano. A seguito di una segnalazione anonima, gli agenti del commissariato di Polizia hanno identificato un’abitazione, presumendo fosse luogo per lo stoccaggio di sostanze stupefacenti.

Hanno quindi avviato i controlli, con pedinamenti e appostamenti, nel corso dei quali hanno notato il 26enne parcheggiare un furgone per il trasporto di alimenti all'interno di un magazzino. Il 26enne, oltre a scaricare alcune derrate alimentari , avrebbe tolto dal retro del mezzo alcune buste di cellophane per ppi depositarle in uno sgabuzzino.

Gli agenti hanno quindi bloccato e sottoposto a perquisizione l’uomo. A seguito del controllo hanno trovato due involucri in cellophane, di cui uno sottovuoto, con 295 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, utilizzato per il successivo frazionamento della sostanza in dosi. L’uomo è stato quindi arrestato.

Il pm di turno, presso la Procura della repubblica di Castrovillari, ha quindi disposto gli arresti domiciliari.