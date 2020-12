Rende. Date alle fiamme le porte di un locale: avviate indagini

Un brutto atto intimidatorio è stato compiuto ai danni di un ristorante sito in via Repaci a Rende. I malviventi sono entrati in azione nel pomeriggio di ieri e, approfittando di un momento in cui non transitava nessuno, avrebbero appiccato il fuoco alle porte del locale che era chiuso per riposo settimanale.

Sarebbero stati i titolari ad avvisare le forze dell’ordine e a denunciare l’accaduto. Nell’immediato sono partite le indagini per risalire agli autori.

Secondo quanto si apprende, i Carabinieri sul posto avrebbero rinvenuto tracce di liquido infiammabile e una spranga di ferro utilizzata, probabilmente, per entrare all’interno o danneggiare la porta d’ingresso.