Caulonia, rafforzati i servizi socio-assistenziali

L’Ambito Territoriale Sociale che vede come capofila il comune di Caulonia ha rafforzato i servizi socio-assistenziali. Un traguardo reso possibile grazie al voto unanime dell’assemblea composta da 19 enti, che ha sancito gli obiettivi per la crescita del territorio e per una programmazione sempre più incisiva.

Definita una riprogrammazione degli interventi sui fondi Pac Infanzia, con nuove risorse per le strutture pubbliche destinate ad accogliere i bambini fino ai tre anni di età. Saranno attivati dei centri per le famiglie ed i minori, destinati al sostegno alla genitorialità. Garantiti infine 100 voucher da spendere in strutture accreditate per erogare servizi all’infanzia.

Definito anche un nuovo sistema integrato pubblico-privato dei servizi educativi, garantito dai fondi del piano di azione pluriennale e rivisitato per fornire l’educazione domiciliare. Stanziati, infine, i fondi per le famiglia non autosufficienti, e l’avvio di un progetto che coinvolgerà i percettori del reddito di cittadinanza.