Crotone, l’annuncio del sindaco: al via il completamento del teatro comunale

Prendono il via i lavori di completamento del teatro comunale cittadino. Dopo un sopralluogo effettuato dall’assessore ai lavori pubblici, Ugo Carvelli, che questa mattina ha visitato lo stabile assieme alla ditta che eseguirà gli interventi, il cantiere è ormai prossimo all’apertura.

L’edificio, da tempo “in una situazione di stallo” e avversato da lentezze e burocrazia, diverrà un centro polifunzionale per diverse attività come “teatro di posa, anche sperimentale e di ricerca, teatro per ragazzi, danza, concerti di musica da camera, concerti sinfonici ed opere liriche, scuola didattica ed artistica”, ed ospiterà anche una serie di eventi collaterali come “convegni, le conferenze, gli eventi speciali, le grandi feste, le registrazioni musicali, le performance musicali promosse da giovani, il cabaret, le proiezioni cinematografiche, il teatro dei burattini, corsi di recitazione e di danza”.

Nell’annunciare il via ai lavori, il primo cittadino parla anche di “nuovi cantieri per la realizzazione di opere pubbliche” in tutta la città.