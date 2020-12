Crotone, genitori pronti a diffidare il Comune: “Si riaprano le scuole”

Un gruppo di 56 genitori ha inviato una formale diffida al Comune di Crotone, chiedendo “l’immediata riapertura delle scuole primarie e secondarie di primo grado a decorrere dal 9 dicembre prossimo”.

I genitori contestano all’ente di aver deciso di prorogare la chiusura senza alcun fondamento, ma solo “a favore dell’opinione pubblica” e per “pura propaganda”. Gli stessi ribadiscono che “nessun provvedimento governativo finora adottato ha mai disposto la chiusura delle scuole”, e che il fenomeno dei contagi “non può imputarsi alla frequentazione in presenza”.

Pertanto, i firmatari ritengono leso il “diritto all’istruzione per i nostri figli”, che starebbero subendo una “insopportabile disparità di trattamento” senza alcuna evidenza scientifica o dato numerico.

Infine, viene ribadito che “le famiglie attualmente sostengono dei costi” per consentire la didattica a distanza, per i quali ci si aspetta che il Comune si faccia carico vista l’arbitraria scelta di chiudere. Impossibile invece ristorare “l’integrità psico-fisica dei bambini inibiti ingiustamente alla frequentazione delle scuole in presenza”, che non potranno più recuperare il tempo perso.

A conclusione della lettera, i genitori invitano l’ente a riaprire le scuole a partire da mercoledì 9 dicembre prossimo. In caso contrario, procederanno ad avvisare le Autorità Giudiziarie competenti per far riprendere le attività in presenza, ed avvieranno una richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni all’integrità psico-fisica dei propri figli.