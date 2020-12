Calabria nuovamente flagellata dal maltempo: allagamenti nel vibonese

Un nuovo fine settima all’insegna del maltempo in Calabria. Dopo il brutto alluvione verificatosi lo scorso 21 novembre, gran parte della regione oggi si è trovata nuovamente flagellata da forti raffiche di vento e abbondanti piogge che hanno causato numerosi allagamenti.

Pioggia e vento forte si sono concentrate soprattutto nel pomeriggio nel crotonese. Disagi invece da stamani a Reggio Calabria dove il Sindaco ha chiuso la villa comunale per alberi pericolanti e in particolar modo nel vibonese dove sono stati messi a dura prova i residenti di vari centri del territorio.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo sono stati impegnati con tutte le squadre a propria disposizione da un estremo all’altro del territorio. Numerosi infatti gli allagamenti all’interno di abitazioni a Serra San Bruno, ma anche nell’hinterland del capoluogo, per l’esattezza nell’area di Vena Superiore.

A Vibo Valentia diverse arterie stradali si sono trasformate in torrenti e numerosi tombini sono saltati. Allagata anche la Statale 18 tirrenica inferiore in molti punti. Disagi anche nelle aree costiere ma fortunatamente non si registra nessun ferito.