Un incidente si è verificato in pieno centro a Reggio Calabria e una persona è rimasta ferita. Ad essere coinvolte nello scontro un’automobile e una moto. L’incidente è avvenuto nei pressi di un incrocio e, complice sicuramente l’asfalto reso viscido dalla pioggia, la moto è scivolata per poi rimanere incastrata sotto il mezzo. Brutta caduta per il centauro che è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.