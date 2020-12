Covid. Il bollettino. Nelle ultime 24 ore altri 340 positivi e 4 decessi

La settimana si conclude con un aumento dei contagi di coronavirus in tutta la Regione, che salgono di 340 casi in sole 24 ore. La provincia di Cosenza rimane la più colpita dal dilagare dei contagi, ed anche nel crotonese si sono registrati numeri record negli ultimi giorni. Complessivamente, in una settimana sono stati individuati 2.079 nuovi positivi.



Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Cosenza (+131), seguita dalla provincia di Crotone (+85), di Reggio Calabria (+53), di Vibo Valentia (+44) e di Catanzaro (+27). Eseguiti 381.305 tamponi su 370.059 soggetti.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 5.922 (+131): casi attivi 4.807 (100 in reparto; 11 in reparto al presidio di Rossano e 19 a Cetraro; 2 ricoveri all’ospedale da campo; 17 in terapia intensiva, 4.658 in isolamento domiciliare); 1.115 i casi chiusi (972 guariti, 131 deceduti).

Nel crotonese, i casi covid segnalati sono stati in tutto 1.821 (+85) casi attivi 931 (35 in reparto; 896 in isolamento domiciliare); 890 i casi chiusi (876 guariti, 14 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 6.759 (+53), e così distribuiti: casi attivi 2.724 (112 in reparto; 14 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 9 in terapia intensiva; 2.589 in isolamento domiciliare); 4.035 i casi chiusi (3.946 guariti, 89 deceduti).

Nel vibonese, i casi riscontrati, sono stati 1.024 (+44): casi attivi 442 (22 ricoverati, 420 in isolamento domiciliare); 582 i casi chiusi (561 guariti, 21 deceduti).

Nel catanzarese, infine, i contagi accertati sono stati finora 2.607 (+27): casi attivi 1.557 (75 in reparto; 6 in terapia intensiva; 1.476 in isolamento domiciliare); 1.050 i casi chiusi (974 guariti, 76 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 200 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare, e 204 casi chiusi. 139 i soggetti che hanno segnalato la loro presenza sul sito istituzionale della Regione.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile. Ottanta dei positivi del setting fuori Regione/Stato estero sono inseriti nel totale dei casi dell'Asp di Cosenza in quanto ne monitora l'andamento.

FOCOLAIO IN UNA CASA DI RIPOSO NEL CROTONESE

Il Comune di Roccabernarda ha confermato la positività di 20 soggetti, e di questi ben 18 sono riferibili ad un focolaio scoppiato nella Casa di Risposo "Santa Maria", ricadente in territorio comunale. Dal primo cittadino viene lanciato un forte appello al senso di responsabilità collettiva: "Siamo in una situazione generale di assoluta emergenza. Anche per questo chiediamo ai nostri Cittadini, per l’ennesima volta, di rispettare le disposizioni. Solo con l’aiuto di tutti si può uscire da questa Catastrofe sanitaria".

I dati odierni si riferiscono a tamponi processati il 3 dicembre, mentre si è ancora in attesa di ricevere informazioni sui tamponi effettuati successivamente. Il focolaio potrebbe quindi allargarsi ulteriormente, e per questo motivo il primo cittadino chiede "per un senso di responsabilità collettiva, a chiunque abbia avuto contatti con il personale, con i proprietari, con gli ospiti e con gli operatori della Casa di Riposo “Santa Maria” di Roccabernarda, di effettuare - per il momento - un isolamento fiduciario in attesa di ulteriori disposizioni".

CONTAGI COVID-19 IN ITALIA

Lieve aumento a livello nazionale, con un incremento di 18.887 casi positivi in tutta Italia e, purtroppo, 564 nuovi decessi. Gli attualmente positivi al coronavirus scendono a 755.306 soggetti. Oltre 1.7 milioni i casi totali, e 3.517 ancora ricoverati in terapia intensiva.