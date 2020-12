Cade in bagno e non riesce a rialzarsi. Anziana donna aiutata da agenti della Polizia

È caduta in bagno e non aveva la forza di rialzarsi la donna aiutata e soccorsa da due agenti delle volanti della questura di Crotone. La volante era stata inviata in un palazzo alla periferia di Crotone e gli agenti, una volta arrivati, hanno sentito lamenti incessanti provenire da una finestra del palazzo.

Entrati nella struttura hanno ascoltato i rumori provenienti da ogni appartamento fino a quando, arrivati al terzo piano, hanno scoperto la casa da dove arrivavano i lamenti. Interdetti sul da farsi, se sfondare la porta o entrare dalle finestre, gli agenti sono stati aiutati da un’inquilina del palazzo che ha fornito le chiavi della casa che la signora le aveva consegnato per far fronte a situazioni di emergenza.

Una volta all’interno dell’abitazione gli agenti hanno trovato all’interno del bagno la donna, accasciata sul davanzale della finestra e con lo sguardo rivolto verso l’esterno. I poliziotti hanno aiutato la donna a sollevarsi, e poi l’hanno accompagnata in camera da letto, per poi adagiarla, in attesa dell’intervento dei soccorsi sanitari.