Covid, in 24 ore 306 nuovi positivi. Diminuisce pressione su strutture sanitarie, ma sono 10 i decessi

Ancora contagi in Calabria dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 306 nuovi positivi, come si evince dal bollettino di oggi della Protezione civile. Numero che porta il computo totale a quota 18.197. Se Reggio Calabria fino a questo momento è stato il territorio più colpito, oggi sabato 5 dicembre, i nuovi positivi sono 72. È invece Cosenza la provincia con più contagi (+128), seguono poi Crotone (+73), Catanzaro (+28) e Vibo Valentia (+5).

Diminuisce la pressione sulle strutture ospedaliere, dal momento che il totale delle persone ricoverate è di 379 (-11), e sono 29 i pazienti più gravi ricoverati in terapia intensive (-5). Ma aumentano ancora i decessi, 339 in totale con un aumento di 10 morti in tutta la regione. Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 10.054 (+103), mentre le persone guarite sono: 6.992 (+209)

Dall’inizio della pandemia le persone sottoposte a test sono state 367.635, per un totale di 378.3983 test eseguiti.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel reggino, dove oggi sono stati registrati 72 nuovi contagi, dall’inizio della pandemia le persone che hanno contratto il nuovo Sars-CoV-2 sono state: 6.706. Attualmente i casi attivi sono 2.854, di cui 114 ricoveri in reparto a Reggio, 17 nel presidio di Gioia Tauro (-2); 6 in terapia intensiva; 2.717 in isolamento domiciliare (-90). I casi chiusi sono 3.852, di cui 3.765 persone guarite (+157) e 87 decessi (+3).

Nel cosentino in 24 ore sono stati registrati 128 nuovi positivi. Ma dall’inizio della pandemia i casi totali sono: 10.383. Attualmente i casi attivi sono 4.676, di cui 91 ricoveri in reparto nell’ospedale di Cosenza; 10 in reparto al presidio di Rossano e 18 al presidio ospedaliero di Cetraro, 2 all’ospedale da campo a Cosenza (-4); 15 in terapia intensiva (-2), 4.540 in isolamento domiciliare(-87). I casi chiusi sono 1.115, di cui 972 persone guarite (+44) e 143 decessi (+3).

Nel catanzarese i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 28. Ma dall’inizio della pandemia le persone che hanno contratto il nuovo virus sono state: 2.580. Attualmente i casi attivi sono 1.533, di cui 33 in reparto nell’ospedale di Catanzaro, 18 P.O Lamezia Terme, 25 in reparto al Mater Domini (-8); 8 in terapia intensiva (-3); 1.449 in isolamento domiciliare(+27). I casi chiusi sono 1.047, di cui 973 persone guarite (-8) e 74 decessi (+4).

Nel crotonese, una delle provincia che sta registrando quotidianamente più contagi, i nuovi positivi sono 73. Ed è 1.736 il totale delle persone che ha contratto il virus. Attualmente i casi attivi sono 975, di cui 35 ricoveri (-1) e 940 persone in isolamento domiciliare (+74). I casi chiusi sono invece 761, di cui 747 persone guarite e 14 decessi.

Nel vibonese, dove i contagi in più registrati in 24 ore sono stati 5, dall’inizio della pandemia il totale di persone che ha contratto il virus è di 879. Attualmente i casi attivi sono 424, di cui 16 ricoveri e 408 persone in isolamento domiciliare (+5). I casi chiusi sono 556, di cui 535 persone guarite e 21 decessi.

I casi registrati dal setting altra regione sono in totale 404, di cui 200 attivi e tutti in isolamento domiciliare e 204 persone guarite.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Ottanta dei positivi del Setting fuori Regione/Stato estero sono inseriti nel totale dei casi dell'ASP di Cosenza in quanto ne monitora l'andamento.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 362.