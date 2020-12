Lamezia, le foto-trappole del Comune incastrano 26 “zozzoni”

Sono 26 le sanzioni per abbandono illecito di rifiuti elevate da personale della Polizia locale di Lamezia Terme. A pochi giorni dall'entrata in funzione dei sistemi di videosorveglianza che prevede l'utilizzo di telecamere e foto-trappole, gli agenti hanno già multato diversi cittadini sorpresi ad abbandonare i rifiuti in giro per la città.

Soddisfatto dell’iniziativa è il sindaco di Lamezia che, ha inteso attivare il servizio, per

“contenere la diffusione del virus e, certamente, il contrasto all'abbandono dei rifiuti”. Quindi l’appello lanciato alla cittadinanza per contribuire “fattivamente a questa opera di rinascita dopo anni di abbandono”.