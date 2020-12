Crotone, soccorsi 72 migranti in mare

Settantadue persone, comprese dieci donne ed altrettanti bambini, sono stati soccorsi dalla Capitaneria di Porto di Crotone mentre si trovavano in difficoltà al largo della costa. Il barcone viaggiava precariamente in mezzo ad acque molto mosse, e l’intervento della capitaneria ha evitato una potenziale tragedia.

I migranti, in gran parte curdi ed afgani e partiti verosimilmente dalle coste turche, sono stati fatti sbarcare nel porto cittadino, assistiti dal personale medico del 118 e dalla Prefettura. Uno di loro è stato trasferito in ospedale in quanto risultato ferito. Gli altri verranno condotti nel Centro di Accoglienza di Capo Rizzuto, dove saranno sottoposti a tampone per il Covid e dove trascorreranno un primo periodo di quarantena.