Vibo Marina, catturato il latitante Rosario Pugliese. Era nascosto in una villa a Bivona

Era riuscito ad evitare l’arresto lo scorso 19 dicembre, quanto il maxi blitz delle forze dell’ordine diede il via all’operazione Rinascita Scott (QUI), ma a distanza di quasi un anno è stato individuato e catturato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo con il supporto dello squadrone cacciatori.

Così la lunga latitanza di Rosario Pugliese, alias Saro Cassarola, è terminata nella notte. L’uomo è stato arrestato nella notte dai carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia in una palazzina di Bivona, frazione Marina di Vibo Valentia. Solo, senza armi e senza alcun apparecchio tra cellulari e pc, ma con una casa piena di cibo. Pugliese Aveva con sé solo del contante, duemila euro.

Il fatto che l’appartamento fosse rifornito di cibo e dotato di diversi comfort fa presupporre la presenza di una rete di fiancheggiatori che ha supportato la latitanza di Pugliese. I militari hanno trovato il nascondiglio di Pugliese dopo aver seguito la rete familiare e relazionale.

L’uomo, all’arrivo dei carabinieri e dei militari, ha fatto scena muta mentre una volta arrivato a Vibo arrivato al comando provinciale ha ricevuto gli applausi dei parenti, circa una quarantina.

Pochi giorni fa era stato rinviato a giudizio (LEGGI) con l’accusa di associazione mafiosa, estorsione, tentato omicidio e intestazione fittizia di beni.

Nel febbraio scorso, i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Vibo Valentia avevano eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di quattro persone coinvolte in due consistenti ritrovamenti di armi risalenti al 2019 ed al 6 febbraio 2020 e già detenute per l'operazione "Rinascita-Scott", ritenuti appartenenti alla cosca "Pardea-Ranisi". Le armi trovate, fucili automatici e pistole, oltre a munizioni e giubbotti anti-proiettili, secondo gli investigatori dovevano essere utilizzate per uccidere proprio Pugliese.

(ultimo aggiornamento 12:33)