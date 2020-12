Ancora maltempo in Calabria: in arrivo venti da forti a burrasca

Ancora maltempo su tutta l’Italia. Un intenso flusso di correnti sud-occidentali umide ed instabili persiste sulla nostra penisola a causa di una vasta e profonda area depressionaria, con contributo di aria fredda e centro d’azione sulla Gran Bretagna, che progredisce ulteriormente verso la Penisola Iberica e il Nord Africa.

Secondo le ultime previsioni metereologiche, ulteriori precipitazioni da sparse a diffuse insisteranno sul settentrione e si estenderanno domani su tutto il Centro-Sud, precedute e accompagnate da un generale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali.

A tal proposito, un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse è staro emesso dal Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati.

Per quanto riguarda la regione Calabria - da domani mattina – un rinforzo dei venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte. Sempre per la giornata di domani, sabato 5 dicembre, è stata inoltre valutata per la nostra regione allerta gialla.