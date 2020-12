Covid-19. Il bollettino segnala una risalita della curva dei contagi: + 335. Sette i decessi

Nuova piccola risalita per la curva dei contagi da Covid-19 nella nostra regione. Secondo i dati giornalieri comunicati dal dipartimento Tutela della Salute si registrano + 335 nuovi casi rispetto al bollettino emanato ieri (QUI) che è stato però riaggiornato con 14 casi in più, cioè da 280 a 294.

I nuovi casi di oggi sono così suddivisi: Reggio Calabria + 133, Cosenza + 130, Catanzaro + 18, Crotone + 42, Vibo Valentia + 12. Si arriva pertanto ad un totale di 17.891 casi positivi ad oggi, ovviamente da inizio pandemia.

Sale purtroppo anche per oggi il triste bilancio dei decessi: + 7, per un totale di 329 morti.

Nelle 24 ore appena trascorse, inoltre, sale anche, in questo caso fortunatamente, il numero dei pazienti guariti: si arriva a ben 6.987 aggiungendovi altri + 358 riportati oggi.

Tra ieri ed oggi i laboratori hanno passato al setaccio altri 2.921 tamponi, per un totale che arriva a 375.413 test finora eseguiti.





I CASI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, al lordo delle guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 6.634 (+ 133), e così distribuiti: casi attivi 2.942 (113 in reparto; 16 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 2.807 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.692 (3.608 guariti, 84 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 5.663 (+130): Casi Attivi 4.595 (94 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano e 17 al presidio ospedaliero di Cetraro; 17 in terapia intensiva, 3 ospedale da Campo a Cosenza, 4.453 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 1.068 (928 guariti, 140 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 2.552 (+18): casi attivi 1.517 (39 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro, 18 in reparto al P.O. Lamezia Terme; 27 in reparto all’AOU Mater Domini; 11 in terapia intensiva; 1.422 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.035 (965 guariti, 70 deceduti).

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 1.663 (+42): casi attivi 902 (36 in reparto; 866 in isolamento domiciliare); casi chiusi 761 (747 guariti, 14 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 975 (+12): casi attivi 419 (16 ricoverati, 403 in isolamento domiciliare); casi chiusi 556 (535 guariti, 21 deceduti).

In Altra Regione o stato Estero non si contano nuovi positivi, i casi finora riscontrati si suddividono dunque così: casi attivi 200 (200 in isolamento domiciliare); casi chiusi 204 (204 guariti).

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 386.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Ottanta dei positivi del Setting fuori Regione/Stato estero sono inseriti nel totale dei casi dell'ASP di Cosenza in quanto ne monitora l'andamento.





CONTAGI COVID IN ITALIA

In tutta la nazione sono 24.099 i nuovi positivi registrati oggi. Dall’inizio della pandemia il totale di contagi è di 1.688.939 persone (compresi guariti e morti). I decessi oggi sono 814, a fronte di un totale di 58.852 vittime dall’esplosione del Covid in italia. Aumentano di 25.576 unità le persone guarite o dimesse e il computo totale è di 872.385.