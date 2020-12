Omicidio Antonella Lettieri: confermata condanna a 30 anni per Fuscaldo

Confermata nuovamente la condanna a trenta anni di carcere per Salvatore Fuscaldo, il 51enne di Cirò Marina reo confesso dell’assassinio di Antonella Lettieri, la commessa 42enne trovata - il 7 marzo del 2017 - riversa senza vita, in una pozza di sangue, nella sua abitazione di via Cilea a Cirò Marina (QUI).



Ad esprimersi è stata la Corte di assise di Appello di Catanzaro chiamata ancora a decidere dopo che la Corte di Cassazione, lo scorso febbraio, aveva annullato con rinvio (QUI) - per quanto riguardava l’aggravante della premeditazione - la condanna a 30 anni di reclusione che era stata già emessa a febbraio del 2019.

Già in primo grado a Fuscaldo erano stati inflitti 30 anni (QUI) su richiesta del Sostituto procuratore di Crotone Alfredo Manca, che aveva condotto anche l’indagine lampo.

Il gup del Tribunale pitagorico aveva poi disposto una provvisionale esecutiva di 100mila euro ciascuno in favore delle sei sorelle della vittima, che non è stata appellata.

Nella nuova sentenza, la Corte, presieduta dal giudice Gabriella Reillo, ha riconfermato totalmente il giudizio di primo grado che teneva conto di tutte le aggravanti della premeditazione e della crudeltà.