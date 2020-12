Piano Sviluppo Rurale, la Regione eroga 220 milioni

Gianluca Gallo

A partire dallo scorso marzo, ossia in appena nove mesi, la Regione Calabria ha erogato 220 milioni dai fondi Psr. “Abbiamo avuto il plauso dalla commissione europea circa l’avanzamento della spesa. In meno di nove mesi il lavoro ci premia, ponendoci tra le prime regioni in Italia e in Europa sui target di avanzamento” dichiara l’assessore Gianluca Gallo, soddisfatto per il concreto aiuto fornito alle aziende “messe a dura prova dalla pandemia”.

I sorprendenti dati raggiunti dalla Regione sono certificati dall’Autorità di Gestione del Psr 2014-2020, Giacomo Giovinazzo, che snocciola dati importanti: “La spesa del nostro Psr ha raggiunto una percentuale pari al 62%, per un impegno complessivo del 98%. Questo ci ha permesso di guadagnare il livello di certificazione N+3 da parte della Commissione europea che equivale al target previsto addirittura per il 2021”.

Grande soddisfazione del Presidente facente funzione Nino Spirlì, che parla di “grande traguardo” a fronte di “un lavoro eccellente, enorme” e non affatto scontato. “Questa è la dimostrazione che quando la politica ha le idee chiare e una visione avveniristica, si possono compiere anche dei miracoli” ha concluso Spirlì, che assieme a Gallo hanno voluto dedicare il traguardo a Jole Santelli.