Formazione e ambiente, al via i webinar della Regione destinati ai sindaci

La Regione Calabria realizzerà una serie di webinar dedicati ai rischi naturali e antropici da destinare ai sindaci, che potranno così approfondire temi di natura sempre più frequente.

“La Calabria ha due emergenze fortissime, che sono sanità e ambiente” dichiara l’assessore Sandra Savaglio. “Per quest’ultima, grazie ai seminari, i professori universitari trasferiscono ai sindaci i mezzi per risolvere le questioni. Si tratta di un cerchio che si chiude. La prima serie di sei seminari è con l’Università della Calabria e, speriamo, a breve anche con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria”.

“La collaborazione tra Regione e Università è importantissima” afferma il Presidente facente funzione Nino Spirlì. “Così si crea formazione attorno ai problemi che assillano il territorio da decenni e da secoli. Il territorio è stato violentato dalla maleducazione umana. Tutte quelle azioni che l’uomo compie maldestramente, o malavitosamente, creano non solo danni, ma anche morti. Perciò l’educazione è importante”.

“Si tratta di un percorso che abbiamo costruito insieme per riportare il talento a disposizione degli amministratori e della società civile per il futuro della Calabria, che deve tornare a essere il centro del Mediterraneo” ha dichiarato l’assessore all’ambiente Sergio De Caprio.

Assieme a questa iniziativa prende il via il “Sistema Sila”, ossia il Sistema integrato di laboratori per l’ambiente in Calabria, dedicato al monitoraggio, al controllo ed alla tutela dell’ambiente.