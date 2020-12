Giovani agricoltori, Coldiretti: “Una crescita destinata ad aumentare”

Nonostante la crisi, In questo 2020 i giovani agricoltori calabresi sono aumentati del 6%. Lo rende noto la Coldiretti Calabria, riferendosi ad uno studio che vede le iscrizioni di giovani agricoltori negli ultimi 5 anni.

“Nelle campagne calabresi si sta assistendo ad un progressivo svecchiamento dei titolari delle aziende agricole, che diventerà ancora più consistente con la pubblicazione della graduatoria definitiva del secondo bando di insediamento dei giovani in agricoltura che potrà vedere alla guida delle aziende agricole altri giovani” afferma Francesco Cosentini, direttore di Coldiretti Calabria.

“Questo fenomeno si può ulteriormente consolidare nei prossimi anni quando con la nuova programmazione comunitaria, orientata ad aumentare gli aiuti per l’insediamento, ci potrà essere un decisivo incremento dei giovani” continua la nota. “Questo significherà proseguire nella rivitalizzazione delle aree interne e a mettere un sigillo significativo nel prossimo futuro nel garantire il ricambio generazionale e assicurare una spinta verso l’innovazione tecnologica e nuovi e moderni modelli di impresa agricola”.

“Con questi giovani e le prospettive è necessario continuare ad investire sull’agricoltura che è un settore strategico per far ripartire la Calabria e occorre sostenere il sogno imprenditoriale di una parte importante delle giovani generazioni che mai come adesso vogliono impegnare il proprio futuro nelle campagne e perciò – conclude – vanno liberati dal peso della burocrazia che deve favorire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie”.