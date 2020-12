Casabona, strada impercorribile. La Coldiretti chiede interventi ai commissari

Il presidente interprovinciale di Coldiretti Crotone-Catanzaro-Vibo Valentia, Fabio Borrello, denuncia le condizioni critiche della strada comunale “Acqua Lavinia” nel Comune di Casabona, fortemente danneggiata dalle scorse precipitazioni ed attualmente impercorribile e pericolosa.

“Confidiamo in un intervento tempestivo da parte della Commissione Prefettizia del comune di Casabona, affinchè proceda velocemente per garantire il diritto alla mobilità sul territorio e ripristini le condizioni quo ante. Restiamo disponibili per qualsiasi forma di confronto e collaborazione con le istituzioni, consci che sapranno rispondere in maniera positiva” dichiara Borrello, che esprime preoccupazione per l’avvio dei lavori agricoli nei prossimi mesi.