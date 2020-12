Giornata internazionale del volontariato: l’iniziativa del Csv dei due mari

Un cuore blu e lo slogan “Insieme possiamo con il Volontariato” per la XXXV Giornata internazionale del volontariato 2020, voluta dall’Onu. Quest’anno la ricorrenza intende ringraziare i volontari di tutto il mondo e di mettere in luce l’impatto che il volontariato ha avuto e ha nelle comunità, anche durante questa crisi dovuta alla pandemia.

Così in occasione della giornata è stato scelto come simbolo della campagna 2020 un cuore blu, dedicato ai volontari, con lo slogan Together We Can Through Volunteering, Insieme possiamo con il volontariato che l’Onu invita a utilizzare e rilanciare.

Il Csv dei Due Mari rilancerà la campagna attraverso uno strumento semplice e immediato: una cartolina. O meglio, tante cartoline con le quali, a partire proprio dal 5 dicembre e nei giorni a seguire, verrà fatto circolare in rete lo slogan #Togetherwecan #insiemepossiamo declinato con i volti e le parole di chi ogni giorno si impegna in attività di volontariato nel nostro territorio metropolitano e di chi, con resilienza e creatività, continua a praticare e inventare modi per alimentare la vicinanza emotiva e la prossimità relazionale nelle nostre comunità, anche in questo tempo pieno di limitazioni, di dolore e di distanza fisica.

A livello nazionale, nella stessa giornata del 5 dicembre, decine di volontari da tutta Italia si alterneranno in una staffetta per raccontare la propria esperienza. Persone che in questi mesi, negli ambiti più diversi, hanno donato il loro tempo per rimanere accanto alle persone più fragili e per rispondere ai bisogni emergenti delle comunità, traendo dal loro impegno, anche in quest’epoca di grande sofferenza, nuove idee per il “volontariato del futuro”.

Saranno loro i protagonisti dell’evento on line organizzato da Forum Nazionale del Terzo Settore, CSVnet e Caritas Italiana che si svolgerà in diretta Facebook sabato 5 dicembre dalle 10 alle 13 con un duplice obiettivo: restituire, seppure in piccola parte, l’intensità delle emozioni vissute dai volontari in un anno del tutto particolare come il 2020 e avviare, attraverso le loro riflessioni, un nuovo percorso culturale sull’impegno sociale gratuito in Italia.

Il Csv ricorda quindi il programma che partirà con gli interventi di Claudia Fiaschi (portavoce del Forum), Stefano Tabò (presidente di CSVnet) e don Andrea La Regina (responsabile macro progetti di Caritas Italiana). Le testimonianze dei volontari saranno divise in tre blocchi, intervallati dagli interventi di Luca Gori (Università S. Anna di Pisa), Paolo Pezzana (Università Cattolica di Milano) e Andrea Volterrani (Università Tor Vergata di Roma). La conduzione è affidata a Elisabetta Soglio, caporedattrice di “Buone notizie, inserto settimanale del Corriere della Sera, e a Stefano Arduini, direttore di Vita.