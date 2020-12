Maltempo, Arpacal: “A Reggio caduti 48,9 mm di pioggia in tre ore”

Piogge brevi ma intense nella provincia di Reggio Calabria, dove l’ondata di maltempo ha provocato allagamenti e disagi. Il centro funzionale multirischi dell’Arpacal ha infatti registrato le precipitazioni fino alle 21 nelle zone più colpite nel pomeriggio.

È il capoluogo di provincia la zona più colpita, dove in un’ora sono scesi 33,6 mm di pioggia, e 49,8 in tre ore, mentre nell’arco della giornata di ieri è il quartiere Catona a registrare più mm di pioggia.

I dati provengono dalla Rete Meteorologica Regionale, gestita dal Centro Funzionale Multirischi - Sicurezza del Territorio dell'Arpacal. La rete fornisce i dati stessi in tempo reale e costituisce la principale fonte di dati e informazioni per il Sistema di Allertamento Regionale per il Rischio Idrogeologico ed Idraulico della Regione Calabria.

Diversi comuni sono stati allertati attraverso la Comunicazione di Superamento Soglie Pluviometriche per evento in corso così come previsto dalla Direttiva sul Sistema di Allertamento Regionale per il Rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico in Calabria.