Covid: curva stabile (+280), ma anche oggi 12 decessi

La curva continua a rimanere stabile. Oggi, giovedì 3 dicembre, come si evince nel bollettino diffuso dalla protezione civile, i nuovi contagi sono 280. Sale il numero dei morti, con 12 casi in un solo giorno. Il totale delle persone decedute è 322. I casi confermati sono 132 a Cosenza, 35 a Catanzaro, 31 a Crotone, 5 a Vibo Valentia, e 77 Reggio Calabria.

Aumentano le persone guarite, 6.629 in totale e 567 soltanto oggi. Diminuiscono le persone ricoverate, (-12) per un totale di 399 persone, e sono invece 32 i pazienti più gravi nelle terapia intensive (-4). Mentre le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono 10.160 (-283).

I CASI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel territorio reggino i nuovi positivi sono 77, e dall’inizio della pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 6.501. Attualmente i casi attivi sono 2.955, di cui 112 in reparto; 20 nell’ospedale di Gioia Tauro (-2), 6 terapia intensiva (-4). I casi chiusi sono 3.546 con 3.465 persone guarite (+356) e 81 decessi (+4).

Nel cosentino, dove l’incremento di oggi dei nuovi positivi è di 132, dall’inizio della pandemia le persone che hanno contratto il virus sono state 5.533. Attualmente i casi attivi sono 4.484, di cui 97 in reparto AO Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano, 3 ospedale da campo e 18 al presidio ospedaliero di Cetraro (-6); 16 in terapia intensiva, 4.339 in isolamento domiciliare (+97). I casi chiusi sono 1.049, di cui 912 persone guarite e 137 decessi (+6).

Nel catanzarese, dove i casi positivi di sono stati 35, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 2.520. Attualmente i casi attivi sono 1.545, di cui 40 in reparto nell’ospedale di Catanzaro, 19 nel presidio di Lamezia Terme, 28 al Mater Domini (+20); 10 in terapia intensiva; 1.448 in isolamento domiciliare (-51). I casi chiusi sono 975, di cui 905 guariti (+82), e 70 decessi (+2).

Nel territorio crotonese (+31) il totale delle persone che si sono ammalate di coronavirus è di 1.621. Attualmente i casi attivi sono 868, di cui 36 in reparto e 832 in isolamento domiciliare (-62). I casi chiusi sono 753, di cui 739 persone (+93) guarite e 14 decessi.

Nel vibonese, dove il totale dei contagi è di: 963, oggi si registrano 5 nuovi casi positivi. Attualmente i casi attivi sono 539, di cui 15 ricoveri (-5) e 524 persone in isolamento domiciliare (+10). I casi chiusi sono 424, di cui 404 persone guarite e 20 decessi.

Altra Regione o Stato estero, i casi attivi sono 200 (200 in isolamento domiciliare); i casi chiusi 204 (204 guariti). Altra Regione o stato estero 0. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 293.

A oggi sono 362.057 le persone che si sono sottoposte a test, per un totale di 372.492 di tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Il totale delle persone risultate positive al Coronavirus sono 17.542, quelle negative 344.515.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Ottanta dei positivi del Setting fuori Regione/ Stato estero sono inseriti nel totale dei casi dell'Asp di Cosenza in quanto ne monitora l'andamento.

ITALIA. CURVA STABILE, MA I DECESSI SONO QUASI MILLE

Sono 23.225 i nuovi positivi registrati oggi in tutto il paese. Dall’inizio della pandemia il totale di contagi è di 1.664.829 persone (compresi guariti e morti). I decessi oggi sono 993, a fronte di un totale di 58.038 vittime da febbraio. Aumentano di 23.474 unità le persone guarite o dimesse e il computo totale è di 846.809.

Si allenta ancora la pressione sul sistema sanitario. I pazienti ricoverati con sintomi oggi sono 31.772, con un decremento di 682 pazienti, mentre i ricoveri in terapia intensiva sono 3.597 (-19). In isolamento domiciliare si trovano 724.613. I tamponi sono stati 226.729, ovvero 19.586 in più rispetto a ieri.

I CASI REGIONE PER REGIONE

È sempre la Lombardia la regione con più contagi (3.751), seguono poi il Veneto (+3.581), la Campania (+2.295) e il Piemonte (+2.230). Di seguito i casi distribuiti regione per regione: Lombardia 419.015 (+3.751); Piemonte 172.931 (+2.230); Campania 160.569 (+2.295); Veneto 154.490 (+3.581); Emilia-Romagna 127.870 (+1.766); Lazio 125.009 (+1.769); Toscana 105.804 (+929); Sicilia 67.862 (+1.294); Puglia 59.249 (+1.602); Liguria 52.794 (+422); Friuli-Venezia Giulia 32.970 (+772); Marche 31.040 (+476); Abruzzo 29.196 (+395); P. A. Bolzano 24.562 (+374); Umbria 24.516 (+286); Sardegna 22.878 (+538); P. A. Trento 16.406 (+239); Basilicata 8.586 (+131); Valle d’Aosta 6.619 (+42); Molise 4.921 (+53).

(ultimo aggiornamento 18:22)