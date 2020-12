Scontro frontale sulla statale 18, morto uomo di 58 anni

È di un morto e un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuti sulla statale 18 tra Paola e San Lucido in contrada Veuda.



Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate e un uomo di 58 anni ha avuto la peggio. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale dell’Anas oltre che i sanitari del 118 che hanno soccorso la persona rimasta ferita.

Il tratto di strada è stato interdetto al traffico fino alle operazioni di rilievo e messa in sicurezza.