Petilia Policastro: Vincenzo Corea si dimette da coordinatore cittadino di Forza Italia

Vincenzo Corea

Vincenzo Corea si spoglia dalle vesti di Coordinatore Cittadino di Forza Italia di Petilia Policastro. La decisione “irrevocabile” è stata comunicata dallo stesso Corea in una nota di dimissioni indirizzata all’onorevole Sergio Torromino.

“Pur confermando la mia vicinanza al partito, - scrive Corea - nel quale milito dall’ormai lontano 1996 e da uomo libero quale sono, rimetto il mandato in quanto considero, ormai, inutile, militare in un partito – quello crotonese-, dove ogni forma di analisi, discussione, proposta e dialettica viene intesa come qualcosa di eretico, di superfluo e non conforme alla linea. Per tutte queste ragioni, - aggiunge - visto anche il totale disinteressamento alle tante problematiche che interessano il nostro territorio, sentiti anche i miei amici, ho deciso, appunto , di rimettere le mie irrevocabili dimissioni, nelle mani dell’onorevole Torromino, al quale va tutta la mia stima e amicizia. Ciò non toglie il fatto che, pur non avendo cariche dirigenziali, - conclude - non esiterò a dare il mio contributo, in termini di idee e progetti per la mia città e per il partito”.