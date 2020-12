Animali macellati senza controlli sanitari: nei guai 6 veterinari e 2 macellai, ingenti i sequestri

È in corso dalle prime ore di oggi un nuovo blitz dei carabinieri che porta all’esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone nell’ambito dell’operazione denominata “FOX”, svolta dal Nas di Cosenza sotto la direzione della Procura della Repubblica di Crotone.

Oltre 100 Carabinieri del Gruppo Tutela Salute di Napoli e dei Comandi Provinciali di Crotone, Cosenza e Reggio Calabria, sono entrati in azione con il supporto aereo di unità a pilotaggio remoto del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.

Le misure cautelari previste dal provvedimento sono 8 e riguardano 6 veterinari ufficiali in servizio presso l’Asp di Crotone e 2 gestori di uno stabilimento di macellazione carni sito in Strongoli.

In corso anche il sequestro di stabilimenti ed allevamenti per un valore di oltre 1.000.000 di euro, nonché perquisizioni in 18 allevamenti delle province di Crotone, Cosenza e Reggio Calabria i cui titolari sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

(Notizia in aggiornamento)