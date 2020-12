Ambiente, De Caprio in visita a Belvedere e Cirò Marina

“Siamo qui per trasformare una criticità in risorsa”. Queste le parole dell’assessore regionale all’ambiente Sergio De Caprio, che nella giornata di oggi ha effettuato un sopralluogo presso due stabilimenti del crotonese: l’ex sito minerario di Belvedere Spinello e l’impianto Eni Rewind di Cirò Marina.

Nel corso della prima visita l’assessore è stato accompagnato dalla consigliera regionale Flora Sculco, dal commissario della Sorical Cataldo Calabretta e dal sindaco Rosario Macrì. L’ex sito Montedison è ora di proprietà della Regione, è attualmente un salinodotto che si estende per circa 42 chilometri. Da qui, l’idea di utilizzare la tubatura non più per il trasporto di sali ma di acqua, trasformandola di fatto in un acquedotto.

Seconda visita invece nel comune di Cirò Marina, dove l’assessore è stato accompagnato dal sindaco Sergio Ferrari, dal presidente della provincia facente funzione Simone Saporito e dai consiglieri regionali Sculco e Pitaro, ed ha visitato il “pontile” ex Syndial, oggi di proprietà Eni. Netta la presa di posizione dell’assessore: “Questo pontile deve sparire”.