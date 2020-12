Stalettì, minaccia e rapina un’anziana: arrestato

I Carabinieri della stazione di Gasperina, coordinati dalla compagnia di Soverato, sono riusciti ad arrestare l’autore di un crimine commesso lo scorso 15 ottobre a Stalettì. In tale data, un trentunenne marocchino avrebbe seguito un’anziana del posto per poi fare irruzione nella sua casa, minacciandola e rapinandola di 150 euro in contati.

La stessa anziana, dopo aver denunciato il fatto, ha permesso ai militari di ricostruire la precisa dinamica dell’accaduto, raccogliendo elementi e prove contro l’uomo, che è stato successivamente individuato ed arrestato. Questo adesso si trova in stato di arresto nel carcere di Catanzaro.