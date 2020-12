Covid. Il bollettino. Continua l’altalena dei contagi (+230)

Continua a "ballare" l'andamento dei contagi da coronavirus in Calabria, con un aumento di casi leggermente inferiore alla media corrispondente a 230 nuovi soggetti. Nell'ultima settimana il numero di contagi si è progressivamente abbassato pur presentandosi altalenante.



Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Cosenza (+80), seguita dalla provincia di Reggio Calabria (+67), di Catanzaro (+35), di Crotone (+33) e di Vibo Valentia (+15). Eseguiti 369.710 tamponi su 359.679 soggetti.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 5.320 (+80): casi attivi 4.393 (105 in reparto; 11 in reparto al presidio di Rossano e 19 a Cetraro; 16 in terapia intensiva, 4.242 in isolamento domiciliare); 1.007 i casi chiusi (876 guariti, 131 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 6.424 (+67), e così distribuiti: casi attivi 3.238 (115 in reparto; 19 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 10 in terapia intensiva; 3.094 in isolamento domiciliare); 3.186 i casi chiusi (3.109 guariti, 77 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 2.485 (+35): casi attivi 1.594 (67 in reparto; 10 in terapia intensiva; 1.499 in isolamento domiciliare); 891 i casi chiusi (823 guariti, 68 deceduti).

Nel crotonese, i casi covid segnalati sono stati in tutto 1.590 (+33) casi attivi 930 (36 in reparto; 894 in isolamento domiciliare); 660 i casi chiusi (646 guariti, 14 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 958 (+15): casi attivi 534 (20 ricoverati, 514 in isolamento domiciliare); 424 i casi chiusi (404 guariti, 20 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 200 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare, e 204 casi chiusi. 249 i soggetti che hanno segnalato la loro presenza sul sito istituzionale della Regione.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile. Ottanta dei positivi del setting fuori Regione/ Stato estero sono inseriti nel totale dei casi dell'Asp di Cosenza in quanto ne monitora l'andamento.