Il maltempo non da tregua: allerta gialla in Calabria

Una nuova perturbazione proveniente dall’Europa settentrionale sta per abbattersi sul Sud Italia, portando con se piogge, vento e basse temperature. Già dalle prime ore di domani, 3 dicembre, sono previsti temporali e rovesci di forte intensità, con possibili grandinate e neve anche a bassa quota.

Per questo motivo, il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo che coinvolge l’intero Mezzogiorno. Allerta arancione in Campania e sulla Sicilia nord-orientale, mentre per Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria è prevista allerta gialla.

I rovesci, accompagnati da forti raffiche di vento, si abbatteranno già da stanotte sulla Campania, per poi “scendere” anche in Calabria dove sono previste piogge sparse lungo tutta la regione.