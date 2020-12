Sanità, Iacucci: “Potenziare il poliambulatorio di Amantea”

Il presidente della Provincia di Cosenza, Franco Iacucci, ha preso parte questa mattina ad una manifestazione per chiedere la trasformazione del poliambulatorio di Amantea in Casa della Salute. Una trasformazione programmata che, ad oggi, non avrebbe avuto alcun seguito.

Lo stesso si dice “convinto che serva uno sforzo da parte di tutti per potenziare il Poliambulatorio e fare in modo che i servizi territoriali raggiungano tutti i cittadini”, anche a seguito dell’esperienza fornita dal coronavirus, che in questi mesi ci ha ricordato “quanto sia importante una rete sanitaria territoriale efficiente e funzionale”.

Per questo motivo, il presidente si è detto “vicino agli abitanti del basso tirreno cosentino”, chiedendo l’attuazione del piano territoriale dell’Asp di Cosenza.