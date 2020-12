Reggio Calabria, la Città Metropolitana acquisirà quote dell’Atam

Lavorare “per la realizzazione di un servizio moderno, efficiente, capace di rispondere pienamente alle esigenze dei cittadini e di un bacino turistico sempre più attento ed esigente”. È quanto si auspicano i consiglieri di maggioranza di Reggio Calabria, che commentano positivamente l’acquisizione delle quote dell’azienda di trasporti da parte della Città Metropolitana.

“È un'ottima notizia per il nostro territorio” continuano i consiglieri in una nota, parlando di “un decisivo passo in avanti per la realizzazione di quel sistema di trasporti integrato che vede nell'Atam uno dei suoi cardini fondamentali e che costituisce uno dei servizi più qualificanti per il programma di rilancio”.

L’acquisizione permetterà di “allargare il raggio di azione” tramite la realizzazione “di importanti sviluppi logistici e tecnologici” volti al miglioramento del servizio. Una condizione di rilancio che porta con se “ricadute positive per l’aumento dei livelli occupazionali” e dunque un vero e proprio “salto di qualità” nel contesto metropolitano.