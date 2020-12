Il Meetup di Catanzaro scrive ad Abramo: “Pensi ad attivare i Puc”

“Abramo eviti menzogne sul reddito di cittadinanza e si attivi per quanto di sua competenza per rendere giustizia alla città ed ai percettori dello stesso”. Lo chiedono gli attivisti del Meetup di Catanzaro, prendendo posizione contro alcune dichiarazioni del primo cittadino.

Questo, ospite ad una trasmissione televisiva, avrebbe affermato che “nessuno dei percettori” del reddito di cittadinanza “vuole dare una mano al Comune”, venendo contestato in quanto lo stesso comune non ha avviato alcun Puc per impiegarli.

“Il Sindaco e la sua giunta sono in realtà gli unici responsabili di questa situazione” affermano dal meetup, in quanto “se i percettori di reddito di cittadinanza stanno sul divano è quindi colpa del Comune di Catanzaro e di tutti i comuni che, sin da gennaio 2020, avrebbero dovuto attivare i Puc”.