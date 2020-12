Crotone, proseguono le operazioni di ripristino post-alluvione

Prosegue senza sosta l’attività della task force istituita dall’amministrazione comunale a seguito dell’emergenza meteo delle scorse settimane. Decine gli interventi messi in campo, incentrati principalmente sulla pulizia delle strade in modo da liberarle dall’argilla e dal fango, ma anche sulla pulizia dei canali di scolo intasati e sulla sistemazione della pavimentazione stradale.

Mentre i lavori continuano per le strade della città, il Comune si è attivato per formulare una stima dei danni da inviare alla Regione Calabria, in collaborazione con gli ordini professionali e le associazioni di categoria. Un passaggio fondamentale per ottenere il riconoscimento dello stato di calamità naturale.