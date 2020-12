Mormanno, dalla Puglia donazione di dispositivi di protezione

Centinaia di dispositivi di protezione individuale ed altrettanti tamponi molecolari sono stati donati dalla Regione Puglia al Comune di Mormanno, che avrà ora gli strumenti per far funzionare in sicurezza l’Usca e la task force contro il coronavirus.

È il vicesindaco Paolo Pappaterra ad annunciare come sia stata consegnata “una grande mole di dispositivi” tra mascherine, visiere, tute e tamponi, da utilizzare per il monitoraggio dei contagi e della diffusione del virus. A consegnare il tutto ci ha pensato il responsabile della Protezione Civile, Mario Antonio Lerario.

La donazione si sarebbe concretizzata a seguito di un servizio televisivo dove il primo cittadino, Giuseppe Regina, raccontava l’esperienza dell’Usca comunale, la prima del territorio che è servita da apripista anche per gli altri comuni. Una realtà che avrebbe colpito alcuni responsabili della Regione Puglia, che dopo essersi messi in contatto con l’amministrazione avrebbero concretizzato la donazione.

Si tratta di “un gesto di estrema bontà e solidarietà che Mormanno non dimenticherà” afferma Pappaterra, parlando di una “vicinanza senza eguali che ci onora e ci incoraggia ad andare avanti con il lavoro che stiamo facendo a servizio dei nostri cittadini”.