Banche, Abi: “In Calabria rapine in calo del 33,3%”

Calo del 33,3% per le rapine in Calabria. È emerso nel report di Ossif, il Centro di ricerca Abi in materia di sicurezza, al Convegno banche e sicurezza 2020. Calo che si registra anche a livello nazionale: le rapine allo sportello sono passate da 211 nei primi nove mesi del 2019 a 92 del 2020 (-56,4%).

Nei primi tre trimestri del 2020, cala anche il cosiddetto indice di rischio - cioè il numero di rapine ogni 100 sportelli - che è passato da 1,1 a 0,5 a livello nazionale e da 1 a 0,7 in Calabria.